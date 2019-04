Há um novíssimo hotel português em Orleães

As autoridades da Arábia Saudita prenderam hoje oito ativistas dos Direitos Humanos na sequência de uma “nova campanha de detenções”, denunciaram as organizações não- governamentais sauditas. Esta terá sido a primeira ação repressiva judicial depois do homicídio de Jamal Khashoggi, que desapareceu na Embaixada da Arábia Saudita em Istambul.