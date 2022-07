Há um jovem talento português nos karts

O piloto Rodrigo Seabra ficou este fim de semana no terceiro lugar da primeira de duas corridas na Alemanha. Mantém o estatuto de melhor estreante na competição.

Rodrigo Seabra vem da Maia e arrecadou mais um pódio este fim de semana. Em duas corridas, conseguiu o terceiro e quarto lugares, a contar para o ADAC Kart Masters. A competição integra jovens entre os 11 e os 15 anos.

A corrida foi em Oschersleben, uma pista alemã desconhecida do piloto português, como refere O Jogo. “Estou cansado, mas muito orgulhoso do meu resultado, pena não ter feito a pole position… era possível”, admitiu o jovem, no fim de um fim de semana de destaque na Alemanha.

Rodrigo volta a competir entre os dias 15 e 17 de julho, também na Alemanha, sendo desta vez em Ampfing. Com 11 anos, assinou recentemente um contrato de patrocínio para os próximos 10 anos.

#portugalpositivo