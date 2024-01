Há um emigrante por trás do “Homem Aranha” candidato aos Óscares

Se é fã da saga “Homem Aranha” talvez saiba que o mais recente filme, denominado, “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” está nomeado para os Óscares na categoria de melhor filme de animação. Mas sabia que um dos seus realizadores é um português radicado nos Estados Unidos?

Joaquim dos Santos nasceu em Lisboa no ano de 1977 e, apenas quatro anos depois, mudou-se, com a família, para os EUA. Agora, aos 46 anos, aparece lado a lado de Ken Powers e Justin K. Thompson, com quem realizou esta última obra cinematográfica.

Conhecido pelo seu trabalho em “Liga da Justiça Sem Limites”, “Avatar: A Lenda de Aang” e “A Lenda de Korra e Voltron: O Defensor Lendário”, o português aguarda agora os resultados, que serão conhecidos na gala da 96.ª edição a 10 de março, em Los Angeles.

Também para os Óscares, mas na categoria de melhor banda sonora, encontra-se “Pobres Criaturas”, um filme de Yorgos Lanthimos que conta com a participação da fadista Carminho.