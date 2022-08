Há um concurso de fotografia dedicado à cibersegurança

O Dia Mundial da Fotografia celebra-se a 19 de agosto e a Ricoh, em colaboração com o Instituto Português de Fotografia (IPF), assinala esta data com o lançamento da segunda edição do seu concurso de fotografia, que aceita participações até ao dia 30 de setembro.

Para esta segunda edição, a Ricoh aposta no tema da cibersegurança. Em comunicado, a organização adianta que o mote deste ano é “My safe place: keep the present, protect the future”.

Os participantes podem enviar até um limite de três imagens, onde mostrem o seu lugar seguro. A organização realça que “não há limites para a criatividade, o importante é que a imagem retrate o local ou momento em que se sintam tranquilos, seguros e confortáveis”.

As fotografias devem ser enviadas até ao dia 30 de setembro para o e-mail *protected email* e as imagens devem ser acompanhadas de um título e uma pequena descrição de 1.500 caracteres sobre a história que essa imagem representa, juntamente com a ficha de participação.

Xavier Moreno, diretor de Marketing da Ricoh Espanha e Portugal, explica que sendo “uma empresa de soluções digitais, é papel da mesma sensibilizar para a segurança online”. Acrescenta que “depende de cada um de nós garantirmos a segurança dos nossos ficheiros e informações pessoais”. Especialmente num ano que “ano tem sido particularmente fértil em ataques de cibersegurança tanto a cidadãos, como a empresas, causando fortes constrangimentos”.

Quanto ao tema escolhido, José Miguel de Moraes Sarmento, diretor do IPF, afirma que “os temas que têm sido escolhidos, doença de Alzheimer e, agora, a cibersegurança, fazem parte dos assuntos adormecidos do quotidiano que só ganham importância quando, por uma qualquer circunstância, entram pela nossa vida adentro”.

O primeiro lugar recebe uma máquina fotográfica Ricoh Theta, que capta imagens a 360°, o segundo lugar é premiado com um voucher do IFP e ao terceiro classificado vai ser atribuído um voucher da Amazon.

As fotografias a concurso serão selecionadas e posteriormente avaliadas por um júri, que escolherá as 25 finalistas, das quais serão apuradas as três vencedoras, anunciadas em outubro, no Mês Europeu da Cibersegurança.

Todas as informações podem ser consultadas no regulamento do concurso.

