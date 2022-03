Há um clube português centenário em New Jersey

O Portuguese Instructive Social Club (PISC), em Elizabeth, no estado norte-americano de New Jersey, comemorou este mês 100 anos, estando o sucesso das próximas décadas assegurado pela juventude que o integra, diss à Lusa a diretora do Centenário.

Com 6.050 sócios e um dos maiores e mais antigos clubes portugueses da costa leste dos Estados Unidos da América, o Clube Instrutivo Social Português de Elizabeth agrega não só uma comunidade multigeracional, mas também múltipla em nacionalidades, frisando que o segredo da sua longevidade é atrair jovens para funções de liderança.

“Atrair jovens para o nosso clube realmente não tem sido um dos nossos desafios, porque os integrámos e formamos para que tenham posições de liderança no clube. Eles estão a aprender, a ser treinados, a ser ensinados a assumir responsabilidades, com todo o apoio, para que depois possam dar continuidade a este caminho. Esse é o segredo do nosso sucesso ao longo de 100 anos”, disse à Lusa Jennifer Costa, relações-públicas e diretora do Centenário do PISC.

Fundado em 1922 por um pequeno grupo de pessoas, em Elizabeth, o PISC tem hoje entre os seus afiliados uma escola portuguesa, grupos desportivos, grupo de motards, entre outros que dão pluralidade e dimensão ao clube.

“Através dos nossos programas e eventos, tentamos elevar a comunidade em geral. Temos programas para os mais jovens, mas também para os mais idosos, por exemplo. Também tentamos que os mais velhos ensinem os mais novos. Essa ligação entre gerações é o que faz a diferença no PISC”, frisou Jennifer Costa.

“Também não temos só portugueses afiliados ao nosso clube, temos várias nacionalidades, cidadãos que estão interessados e querem aprender sobre a nossa cultura e, por isso, ser português não é algo obrigatório para se ser sócio”, assegurou.

Face ao seu Centenário, o PISC foi agraciado este mês com a Placa de Honra das Comunidades Portuguesas, pela secretária de Estado Berta Nunes.

Na impossibilidade de participar presencialmente nas comemorações, para as quais foi convidada, Berta Nunes gravou uma mensagem em vídeo para a associação, onde destacou que, ao longo de um século de vida, o clube “não só uniu os portugueses e dignificou” o nosso país, “como também cumpriu uma valiosa missão de serviço à comunidade”.

Segundo uma nota do gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, a missão foi cumprida através de iniciativas como a Escola Portuguesa 1.º de Dezembro (atual Escola Portuguesa Amadeu Correia), criada em 1935, o Rancho de Danças e Cantares de Portugal, com atividade desde 1978, a Biblioteca Rainha Santa Isabel, também com mais de oito décadas, e o mais recente Portuguese Heritage Museum, fundado em 2008.

Jennifer afirmou que esse reconhecimento por parte do Governo português foi “uma honra muito grande”, detalhando que a placa já está no museu do PISC e servirá para “mostrar às próximas gerações o legado” do clube.

As homenagens por parte de altas figuras do Estado não ficaram por esta distinção, com Jennifer Costa a referir que também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, gravou uma mensagem, que emocionou os sócios ao ser transmitida no jantar de gala do centenário, no passado dia 19.

“Acredito que estamos apenas a começar. Acho que estamos cada vez mais ligados e mais empenhados em apreciar a nossa cultura. Já estamos a planear o Dia de Portugal deste ano, a preparar arraiais, jantares de convívio. Esperamos ter cada vez mais eventos que reúnam as várias gerações cada vez mais”, concluiu a diretora do Centenário do PISC.

