Há um bairro do Porto entre os dez mais “cool” da Europa

O jornal britânico “The Guardian” elegeu este sábado o Bonfim como um dos dez quarteirões urbanos mais agradáveis da Europa. O periódico relembra que os elevados preços do alojamento no centro do Porto tem empurrado para esta freguesia, que no início do século XX era das mais burguesas da cidade, gente jovem e criativa.

Não muito longe do centro, bem servida de transportes públicos, menos turístico, sem centros comerciais mas com lojas de comércio alternativo mas também de artigos regionais, a freguesia do Bonfim é procurado sobretudo pelos mais jovens e ligados ao meio artístico.

O jornal destaca as galerias de arte Senhora Presidenta, Lehmann + Silva e o projeto de exposições de fotografia contemporânea Salut au Monde! Ao turista sugere a rica gastronomia tradicional ou contemporânea e o alojamento em conta nas muitas “guest houses” que nos últimos anos surgiram na freguesia elogiada ainda pelo jornal pelas vistas sobre o Douro, nomeadamente as proporcionadas pelos jardins do Parque de Nova Sintra.

O Bonfim divide a atenção do jornalista com outros nove locais, sugeridos pelos seu lado pitoresco: como Järntorget and Långgatorna, em Gotemburgo (Suécia), o quarteirão universitário de Bruxelas (Bélgica), El Cabanyal, em Valencia (Espanha), Neukölln, em Berlim (Alemanha), Powiśle, em Varsóvia (Polónia), Holešovice, em Praga (República Checa), Ostiense, em Roma (Itália), Dorćol, em Belgrado (Sérbia) e o Quartier de la Réunion, em Paris (França).

