Há sete anos que os alimentos não estavam tão caros

Os preços dos alimentos alcançaram um recorde mensal em janeiro atingindo o valor mais alto desde julho de 2014. A média de 113,3 pontos foi alcançada depois do aumento do custo global da comida observado em oito meses seguidos, revela a ONU.

O Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, revelou uma subida de 4,3%, ou 4,7 pontos, em relação a dezembro de 2020.

O aumento foi impulsionado por altas nos subíndices de açúcar, dos cereais e das oleaginosas. Os custos de carnes e dos laticínios subiram em menor grau.

Na medição mensal que avalia os preços do mercado internacional, a maior alta foi do índice de preços do açúcar com 8,1%. A grande demanda global para a importação do produto gerou preocupações com a redução das reservas.

Outro fator que influenciou os custos nesta categoria foi o aumento dos preços do petróleo bruto, especialmente do Brasil, em meio a surtos de gripe aviária que restringiram a produção e as exportações de vários países europeus. A valorização do real brasileiro também influenciou os preços internacionais do açúcar.

De seguida, o Índice de Preços de Cereais teve um aumento mensal de 7,1%, que foi provocado pelos preços internacionais do milho.

No mês passado, o valor dos óleos vegetais subiu 5,8%, o maior nível desde maio de 2012.