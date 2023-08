Há quatro adegas portuguesas entre as melhores do mundo

A revista norte-americana Wine & Spirits voltou a lançar uma das suas listas mais esperadas, o top 100 das adegas a nível mundial. Sem surpresas, Portugal aparece com uma boa representação.

A Azores Wine Company, a Blandy’s, a Casa da Passarella e o produtor Luís Seabra Vinhos (Douro e região do Vinho Verde) estão entre os distinguidos desta edição de 2023, sendo, por isso, reconhecidas entre as melhores do mundo.

O quarteto luso far-se-á representar no evento de apresentação dos melhores produtores, organizado pela Wine & Spirits, a decorrer no dia 11 de outubro na cidade de São Francisco, na Califórnia, EUA, avança a Evasões.