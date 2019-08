Há quase 8.500 portugueses em Mainz

A cônsul-geral de Portugal em Estugarda, Carla Saragoça, realizou uma visita de apresentação às autoridades do Estado Federado da Renânia Palatinado, onde manteve encontro com a Secretária de Estado para os Assuntos Europeus, Meios de Comunicação Social e Assuntos Digitais e representante do governo deste Estado junto do Governo Federal, Heike Raab (ambas na foto abaixo).

“A visita decorreu num ambiente amistoso e profícuo, tendo sido tratadas questões de interesse para o nosso País e para o Estado da Renânia Palatinado, bem assim como sobre temas da agenda política europeia”, pode ler-se em comunicado do consulado.

O encontro deu destaque ao” vigoroso e muito diferenciado intercâmbio existente ao nível universitário, entre a Universidade de Mainz e diversas universidades portuguesas (Lisboa, Porto, Aveiro, Coimbra, bem como institutos politécnicos)”.

A cônsul-geral encontrou-se também com membros da comunidade portuguesa em Mainz, cujo número é, de acordo estatísticas alemãs do ano passado, de 8.450.

Carla Saragoça visitou igualmente em diversos pontos da cidade estabelecimentos comerciais diversos, cujos proprietários são portugueses e teve igualmente oportunidade de fazer uma sessão de esclarecimento, abordando questões consulares da mais diversa natureza.