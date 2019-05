Há polvo para todos os gostos no Alentejo

Pratos à base de polvo vão enriquecer as ementas de 16 restaurantes do concelho de Odemira, a partir de segunda-feira e até ao dia 09 de junho, durante a edição deste ano da Semana Gastronómica do Polvo do Sudoeste Alentejano.

Segundo a promotora, a Câmara de Odemira, no distrito de Beja, a iniciativa decorre em restaurantes das localidades de Boavista dos Pinheiros, Longueira, Odemira, S. Luís, Vila Nova de Milfontes e Zambujeira do Mar.

Polvo à lagareiro, à brás, à bolhão-pato, à pescador, de fricassé, de tomatada, assado no forno, frito, grelhado, salteado ou panado e salada, arroz, feijoada, pataniscas, cataplana, caldeirada e “carpaccio” de polvo são alguns dos pratos disponíveis nos menus dos restaurantes aderentes.

A iniciativa pretende valorizar o polvo capturado na costa e que é “um dos melhores produtos” de Odemira e tem uma “enorme qualidade” e “variadíssimas utilizações gastronómicas”, refere o município.