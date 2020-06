Há outro Chefe de Estado português além de Marcelo

Há um português a liderar a Ordem de Malta, uma instituição religiosa com mais de 900 anos. É a quinta vez na história, que um português está à frente da Ordem de Malta, com estatuto de Chefe de Estado. Ruy Villas Boas é chefe da ordem soberana até ser escolhido um novo Grão Mestre, o que só poderá acontecer dentro de alguns meses por força da pandemia.

A Ordem de Malta é como um Estado e quase tão antigo como Portugal, mantém relações diplomáticas com 120 países. O grão-mestre Fra” Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, que tinha estatuto de chefe de Estado, faleceu em abril, de doença oncológica e sucedeu-lhe Villas Boas, português e portuense.

“Após a morte do 80.º grão-mestre Fra” Giacomo Dalla Torre, o grão-comandante Fra” Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas, assumiu funções de Tenente interino e será chefe da Ordem Soberana até à eleição de um novo grão-mestre”, explica a Ordem. Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas é o português Fra” Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas, grão-mestre da Ordem de Malta, ainda que interino.

Em Portugal, Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas tem sido mencionado pelo trabalho desenvolvido no âmbito da luta contra a pandemia, nomeadamente no Porto em articulação com a autarquia.

#portugalpositivo