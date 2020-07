Há oito estações náuticas certificadas no centro de Portugal

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, foi a convidada de honra da cerimónia pública de apresentação das Estações Náuticas do Centro de Portugal, que aconteceu, na Praia Fluvial de Fernandaires, no concelho de Vila de Rei e que se encontra inserida na Estação Náutica de Castelo do Bode.

Na sua intervenção, a governante frisou a importância do turismo, em particular, do náutico, para o desenvolvimento da coesão do território. “Devemos promover o turismo interno e trabalharmos juntos para sairmos desta crise com mais capacidades e mais fortalecidos. O turismo tem a capacidade de se aliar a outros setores, como a agricultura, de forma a garantir a fixação de pessoas em todo o país, nomeadamente nas regiões de baixa densidade”, sublinhou.

“Nós, portugueses, temos hoje a responsabilidade de ir para fora cá dentro e valorizar cada vez mais o que o nosso território tem para oferecer do ponto de vista daquilo que é o turismo”, acrescentou a ministra.

A cerimónia contou ainda com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, Ricardo Aires, que deu as boas-vindas aos presentes, e do presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, que fez o enquadramento estratégico do produto turismo náutico para a estratégia global do Centro de Portugal.

Coube a Sofia Maciel, por parte do Fórum Oceano, fazer a apresentação técnica da Plataforma Nautical Portugal, que realçou ser um mercado que atrai largos milhares de visitantes todos os anos e que apresenta um enorme potencial.

A rede Estações Náuticas de Portugal conta atualmente com 24 Estações Náuticas certificadas e quatro em processo de certificação, distribuídas por todo o continente, no litoral e interior. A Região Centro lidera o número de Estações Náuticas certificadas, com oito, as quais envolvem 337 parceiros e integram uma rede nacional e internacional de oferta turística náutica de qualidade.

As oito estações náuticas certificadas no Centro de Portugal são Aveiro, Castelo do Bode, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oeste (esta em vários núcleos), Ovar e Vagos. Além destas, outras sete Estações Náuticas estão em processo de certificação na região.

As estações náuticas são organizadas com base na valorização dos recursos náuticos presentes em cada território, os quais incluem a oferta de alojamento, restauração, atividades náuticas e outras atividades e serviços relevantes para a atração de visitantes. Ao estarem certificadas, asseguram aos visitantes a qualidade do produto turístico e dos serviços prestados, bem como apoio informativo e a reserva de alojamento e serviços.