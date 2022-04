Há novidades em São Pedro do Sul

Uma comitiva multidisciplinar da Turismo Centro de Portugal (TCP) realizou uma visita ao concelho de São Pedro do Sul, onde ficou a conhecer alguns dos novos investimentos turísticos do território.

A comitiva foi liderada por Pedro Machado, presidente da TCP, que se fez acompanhar de Jorge Loureiro, vogal da Comissão Executiva, Gonçalo Gomes, chefe do Núcleo de Apoio ao Investimento Turístico, Sílvia Ribau, chefe do Núcleo de Estruturação, Planeamento e Promoção, e Adriana Rodrigues, chefe do Núcleo de Comunicação, Imagem e Relações Públicas. A visita foi acompanhada por Pedro Mouro, vice-presidente da autarquia de São Pedro do Sul, pela vereadora Teresa Sobrinho e pelo presidente da Assembleia Municipal, Vítor Barros, entre outras individualidades locais.

“Esta visita insere-se numa estratégia de reconhecimento do território por parte da Turismo Centro de Portugal, com o objetivo de termos contacto com novos projetos turísticos em curso ou que estão prestes a arrancar. É muito importante sairmos dos gabinetes e observarmos in loco a realidade de um território tão vasto como o da maior região do país. Nesta visita, em particular, ficamos a conhecer ‘o outro lado de São Pedro do Sul’, com projetos muito estimulantes e diferentes do habitual. Foi uma visita muito enriquecedora”, considerou Pedro Machado.

A visita começou nas Termas de São Pedro do Sul, nomeadamente no “Grande Hotel Thermas” e no respetivo spa, um projeto diferenciador, de grande envergadura, que irá atrair muitos visitantes ao território. Seguiu-se uma pequena caminhada no Circuito Lúdico do Vouga, que terminou na “Casa dos Remendos”, um empreendimento destinado ao segmento LGBT.

Ainda de manhã, a comitiva foi conhecer a “Quinta das Fontes”, na localidade de Vila Maior, um empreendimento onde o verde das árvores e o azul da água são predominantes. Depois de uma passagem pelo miradouro das Covas do Monte, o almoço teve lugar na “Casa Margou”, um projeto vocacionado para o turismo espiritual e de natureza, na aldeia abandonada de Gourim.

Após uma paragem no Baloiço da Serra da Arada, a visita continuou no “Lago da Garça Guesthouse”, um empreendimento que também prima pela sustentabilidade e pelo respeito pelo ambiente, situado na Fraguinha. Aqui, o projeto “Goat Community” apresentou um festival de música eletrónica, que vai acontecer no aqui dia 7 de maio, em plenas Montanhas Mágicas. Ainda na Fraguinha, a comitiva conheceu o tranquilo Parque de Campismo do Retiro da Fraguinha.

O dia terminou no auditório do Balneário Rainha D. Amélia, nas Termas de São Pedro do Sul, com uma reunião com hoteleiros. Nesta, Gonçalo Gomes informou sobre as possibilidades de financiamento existentes e José Mendes, da IDTOUR, apresentou o “Plano Estratégico do Turismo de São Pedro do Sul 2030″.

