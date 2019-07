Há muito que fazer em Castelo Branco este verão

A agenda cultural de Castelo Branco para o terceiro trimestre do ano aposta na dinamização dos espaços exteriores da cidade com iniciativas como “Os Sábados Contados” ou o Festival Sete Sóis Sete Luas.

“No verão, a nossa agenda cultural reforça a sua presença no exterior, aproveitando alguns dos espaços que ganham, neste trimestre, ainda mais vida. Os Sábados Contados, uma iniciativa realizada pelo município em parceria com a Pé de Pano, Projetos Culturais, vão visitar o Jardim do Paço, Parque da Cidade, Miradouro de S. Gens e a antiga Rua do Saco, com a presença de quatro contadores de histórias”, explica o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia.

O autarca sublinha ainda a dinamização de outros espaços da cidade, como o anfiteatro do Museu Cargaleiro, o Castelo ou o Monte do Índio, onde vai decorrer o Festival Sete Sóis Sete Luas, no dia 10 de agosto.

‘Les Voix des 7Luas’ é o nome da criação artística original de 2019 do Festival Sete Sóis Sete Luas que surge do trabalho conjunto de seis músicos provenientes das diversas margens do Mediterrâneo, do mundo lusófono e francófono.

Todas estas culturas musicais, instrumentos diferentes e jovens talentos internacionais encontram-se em Castelo Branco para partilhar tradições e criar temas musicais inéditos.

No dia 25, o Teatro das Beiras vai exibir a peça “Entremezes” no Monte do Índio e os meses de agosto e setembro vão contar com a presença do Jazz, sendo que estão previstos concertos no Cineteatro Avenida e no auditório do Centro de Cultura Contemporânea.

As bandas filarmónicas do concelho vão realizar um concerto conjunto, no Parque da Cidade, no dia 28 de setembro.

A dança e o teatro também fazem parte das propostas de programação para o trimestre, com a presença do Útero, que apresenta Fraternidade II no dia 14 de setembro, no Cineteatro Avenida, e a Companhia de Dança Contemporânea de Évora, que atua no mesmo espaço no dia 28 de setembro, com ‘The Silent Tales of Us’.

Em Alcains, o destaque para a realização de mais uma edição do Festins, entre os dias 22 e 24 de agosto, uma iniciativa que tem já confirmada a presença de artistas como Prof Jam, Tiago Nacarato, Kumpanhia Algazarra, Do Poster e Pura Mob Keys.

Um dos momentos altos da programação do trimestre é o concerto agendado para o dia 10 de setembro, no Museu Francisco Tavares Proença Júnior, com a Orquestra Barroca Casa da Música dirigida por Dmitry Sinkovsky.