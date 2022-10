Há muito cinema português para descobrir até dezembro em Berlim

A Associação 2314 apresenta, de 5 de novembro a 6 de dezembro, no cinema Moviemento, a quarta edição dos Portuguese Cinema Days in Berlin. Ao longo de 12 sessões serão exibidos 19 filmes representativos do melhor cinema atualmente feito em Portugal. Curtas e longas-metragens, animação, dramas, biopics, documentários e até uma fantasia musical. Metade das sessões serão complementadas com conversas do público com os realizadores na Lounge do cinema.

A mostra Portuguese Cinema Days in Berlin encontrou no cinema Moviemento o espaço certo para se oferecer ao público e está a tornar-se um evento incontornável para os berlinenses que se interessam pelo cinema feito em Portugal, pelos seus realizadores mais (ou menos) famosos e por temas portugueses.

De acordo com o programa, esta edição inicia com o filme “Bem Bom”, de Patrícia Sequeira, que retrata a história das Doce, uma girls band pioneira na Europa que nasce em Portugal poucos anos após o fim da ditadura.

De seguida, será exibido o documentário “Rua dos Anjos”, obra em que duas mulheres, de ofícios muito diferentes (uma realizadora cinematográfica e uma trabalhadora sexual) tentam ensinar uma à outra as suas respetivas profissões.

Com Maria de Medeiros (Pulp Fiction) a protagonizar, seguir-se-á o filme “Ordem Moral” (Mário Barroso), que retrata uma história verídica, do princípio do séc. XX, em que a herdeira do Diário de Notícias é obrigada a pagar um altíssimo preço por abandonar o marido infiel e fugir com o seu chauffeur, 26 anos mais novo.

Vencedor de seis prémios no Festival de Veneza, “Listen”, de Ana Rocha, leva a Berlim uma dramática história de uma família de emigrantes portugueses no Reino Unido, que vive com enormes dificuldades económicas e se torna vítima da prepotência dos serviços sociais devido a um mal entendido em relação aos seus filhos. Este filme será exibido em versão original em inglês e português, com legendas em inglês.

Também haverá lugar para “Fogo Fátuo”, fantasia musical da autoria de João Pedro Rodrigues que conquistou Cannes e está a conquistar as salas de cinema mundiais – pelo menos aquelas que não recuam perante imagens bastante explícitas de sexo queer. Um filme leve e divertido que também toca em assuntos sérios como a herança colonial, as alterações climáticas e os sistemas políticos.

“O Movimento das Coisas” é um filme gravado entre 1979 e 1985 numa aldeia do Norte de Portugal, que só agora foi apresentado ao público. Um documentário que retrata a vida rural naquele tempo a partir da vida de três famílias, criando um documento etnográfico em imagens compostas com um olhar poético que dão ao filme e a essas vidas uma beleza rara.

Este evento, apoiado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, realiza-se na Kottbusser Damm 22, 10967, Berlim, e a entrada varia entre os 5 e os 8 euros.

Consulte aqui o restante programa.