Há muito a fazer junto dos portugueses residentes no estrangeiro

É com uma responsabilidade acrescida, sentido de serviço público e abnegação que encaro a renovação da minha candidatura para mais um mandato pelo círculo eleitoral da Europa, agradecendo a confiança que, uma vez mais, em mim é depositada pelo secretário-Geral do Partido, António Costa e pelas estruturas do PS na Europa para levar a bom termo esta missão que representa a causa das comunidades.

Por mais que se faça nas comunidades, há sempre ainda muito a fazer, tanto junto dos portugueses residentes no estrangeiro como em Portugal, para adaptar as estruturas administrativas nacionais e as mentalidades à resposta necessária, para que os nossos compatriotas espalhados pelo mundo se sintam parte integrante dos destinos do país.

E o trabalho que tem sido feito pelo Governo, pelo Primeiro-Ministro António Costa, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva e pelo Secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carrneiro, representa uma extraordinária convergência de sensibilidades e de vontades para valorizar e reconhecer a importância das nossas comunidades espalhadas pelo mundo.