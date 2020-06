Há minutos que duram dias

labirintos abismos

Há dias que passam a correr

outros ficam especados

esperando ansiosos e lúcidos

o dia da nossa morte

A primavera não cabe em nenhum equinócio

e relógio algum sabe explicar-nos a orgânica do amor

Pergunto-me se Deus também reza

se as árvores também filosofam

Ouço soar os sinos da suprema verdade:

já pouco falta

muito pouco

para o término da travessia

muito pouco

Acredito em todas

as mentiras do tempo

dm