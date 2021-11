“Há melhorias no voto dos portugueses emigrantes”

O movimento Também Somos Portugueses (TSP) reuniu com o grupo de trabalho que está a implementar alterações ao voto dos portugueses que vivem no estrangeiro. “Foram-nos apresentadas novidades muito relevantes, das quais salientamos as que dizem respeito às alterações no voto postal, ao projeto-piloto de voto digital e ao novo portal euEleitor”, pode ler-se em comunicado enviado ao BOM DIA.

O grupo de trabalho com quem se reuniram representantes do movimento inclui a Administração Eleitoral, o Ministério da Administração Interna (MAI), a Agência de Modernização Administrativa (AMA) e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas (DGACCP).

“O voto postal tem vindo a ser melhorado, para evitar a devolução de boletins que aconteceu em 2019 e que afetou centenas de milhares de cidadãos”, considera o TSP, anunciando que nas próximas eleições deixa de existir informação sobre o remetente nos envelopes “e a indicação de porte pago estará escrita em francês (norma internacional) e em inglês”. Assim, o movimento espera que, com esta medida, o número de votos da emigração “pelo menos duplique”.

Está em preparação um teste piloto do voto eletrónico à distância por ocasião da próxima eleição do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP). A realização deste piloto ainda está dependente da aprovação da lei do CCP na Assembleia da República. Está em fase final de seleção uma aplicação segura e auditável, “em que a autenticação dos eleitores será feita com a Chave Móvel Digital (CMD) e por biometria facial. Este piloto abrirá as portas à utilização mais generalizada do voto digital na diáspora portuguesa”, segundo o mesmo comunicado. Contudo o TSP não avança com datas.

O MAI estará a adicionar novas funcionalidades ao portal eleitoral euEleitor, indica o movimento TSP. O atual site já permite ao eleitor conferir a sua situação eleitoral e alterar a morada para onde serão enviados os boletins para o voto postal. “Estão previstas modificações que permitam também responder às necessidades dos portugueses residentes no estrangeiro, como a reativação/desativação do recenseamento, e a verificação /alteração do país de voto para o Parlamento Europeu”, avança o TSP, congratulando-se com estas “melhorias”.