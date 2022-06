Há mais um treinador português no Brasileirão

O treinador António Oliveira, filho do ex-jogador e treinador do Benfica Toni, segue também para a primeira divisão do Brasil. Vai treinar o Cuiabá, clube do estado do Mato Grosso.

O Cuiabá está em 17º lugar na liga brasileira, o primeiro abaixo da linha de água, mas ainda com 30 jornadas por jogar. É o regresso de António Oliveira ao Brasil, depois de ser adjunto de Jesualdo Ferreira no Santos. Esteve também enquanto adjunto e técnico principal no Athletico Paranaense, como afirma A Bola.

Com a chegada de António Oliveira, são já cinco os treinadores portugueses no Brasileirão. Abel Ferreira encontra-se no Palmeiras, em primeiro lugar da tabela. A ele soma-se Vítor Pereira no Corinthians, em terceiro; Luís Castro no Botafogo e Paulo Sousa no Flamengo. Os dois últimos estão em sétimo e oitavo lugar, mas partilham o número de jogos, pontos e diferença de golos.

António Oliveira sai assim da formação do Benfica, onde treinava a equipa B, para seguir para a América.

