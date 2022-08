Há mais um português que pode ir para o Wolves

Gonçalo Guedes, internacional português, pode estar de saída do Valência. O treinador da equipa confirmou uma proposta pelo jogador vinda da Premier League.

Não é apenas pela confirmação de Gennaro Gattuso que se pensa na possibilidade na carreira de Guedes. Segundo o maisfutebol, a proposta vem do clube orientado por Bruno Lage.

“Informaram-me esta tarde sobre a situação do Guedes. Um clube inglês formalizou uma proposta de muito dinheiro e temos de aceitar”, referiu o treinador do clube espanhol em conferência de imprensa. A transferência pode estar perto dos 40 milhões de euros.

“De certeza que vamos fazer alguma coisa para melhorar a equipa”, salientou o técnico, ressalvando que “o clube não podia recusar o dinheiro que ofereceram por ele”.

Gonçalo Guedes veio da formação do Benfica, onde venceu todas as competições nacionais. Também no Paris Saint-Germain se sagrou campeão e venceu uma Taça e uma Supertaça francesa. No Valência ganhou a Taça de Espanha em 2018/19, no mesmo ano que venceu a Liga das Nações por Portugal, onde marcou o golo da final.

