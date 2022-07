Há mais de mil postos de trabalho em risco no Luxemburgo

Várias lojas, restaurantes e estações de serviço nas fronteiras do Grão-Ducado perderam um grande volume de negócio com a subida de preço dos combustíveis. Ministro da Classe Média promete seguir de perto a situação.

A central sindical LCGB admite que muitos dos negócios estão a “perder clientes de dia para dia”, como refere o Contacto. Em reunião com o ministro Lex Delles, uma “resposta concreta” ao sindicato foi prometida brevemente.

Com as tarifas do combustível a subir, os trabalhadores transfronteiriços têm perdido o hábito de abastecer no Luxemburgo, o que tira um grande volume de negócio aos serviços na fronteira.

O sindicato alerta para a possibilidade de mil postos de trabalho estarem em causa. As áreas mais afetadas são as que estão próximas da fronteira com a Alemanha.