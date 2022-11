Há greve na TAP mas vai poder mudar o seu voo sem custos

A TAP informou os clientes que vai permitir a alteração das datas dos voos marcados para 8 e 9 de dezembro, sem qualquer penalização, por coincidirem com o período de greve dos tripulantes de cabina.

Os clientes da transportadora terão de fazer a alteração das datas entre 28 de novembro e 19 de dezembro, segundo esclarecimento da companhia.

“Face ao pré-aviso de greve do Pessoal de Cabina, a 08 e 09 de dezembro, a TAP informa que irá permitir que os clientes que desejem alterar as datas dos seus voos nesse período o façam sem qualquer penalização entre 28 de novembro e 19 de dezembro”, lê-se numa mensagem colocada pela transportadora aérea na rede social Twitter.

A TAP refere que “ainda que está em negociações com o sindicato dos tripulantes de cabina” e “espera que seja encontrado um entendimento que evite a greve”.

Os tripulantes da TAP anunciaram uma greve nos dias 08 e 09 de dezembro, convocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), apontando como motivos o “descontentamento, revolta e mal-estar” entre os trabalhadores.

A TAP e os sindicatos encontram-se em negociações para a revisão do Acordo de Empresa (AE), no âmbito do plano de reestruturação.

A TAP propõe cortes nos salários e flexibilização de horários, entre outras medidas.

Os tripulantes querem que o atual acordo de empresa seja o ponto de partida e base para qualquer negociação futura.