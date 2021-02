Há empresas britânicas que rejeitam candidatos não vacinados

Há empresa britânicas que já começaram a elaborar contratos de trabalho “sem vacina, sem emprego” para os novos funcionários, depois de o responsável governamental pelas vacinas covid-19, Nadhim Zahawi, admitir que “depende das empresas” definir se os trabalhadores devem ter ou não passaportes de vacinação contra a covid-19.

Esta mudança pode significar que algumas empresas, que vão desde operadoras de lares de idosos a grandes grupos multinacionais, forcem os respetivos funcionários a receber a vacina, assim que a mesma for disponibilizada a toda a população adulta do Reino Unido, revela o Finacial Times.

Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, preconiza a realização de testes rápidos em vez de tornar a vacinação num requisito obrigatório para as pessoas conseguirem ter acesso ao emprego. Contudo, Zahawi reconheceu que algumas empresas já podem avançar com os seus próprios esquemas. Quando questionado pela BBC, referiu que “depende das empresas que medidas tomar, mas ainda não temos evidências do efeito das vacinas na transmissão”. E adverte que o uso de passaportes de vacinas domésticas é “errado”.

Leia o artigo completo em Jornal de Notícias.