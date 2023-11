Há dois vinhos portugueses entre os 50 melhores do mundo

Dois vinhos portugueses foram destacados entre os 100 melhores do mundo pela reputada publicação de vinhos internacional, Wine Spectator. Douro La Rosa Reserva e Vinho Verde Muralhas de Monção estão entre a primeira metade do top mundial de vinhos de 2023.

Todos os anos, a Wine Spectator pesquisa e avalia vinhos de todo o mundo durante 12 meses para selecionar o top 100 mundial daquele ano.

Esta é uma lista que homenageia vinícolas, regiões e castas de sucesso em todo o mundo com base numa seleção que tem em conta critérios como “a qualidade, o valor, a disponibilidade e entusiasmo” dos vinhos apresentados no decorrer daquele ano, explica a apresentação desta lista, no site oficial.

Entre os vinhos distinguidos pela lista deste ano, a Wine Spectator selecionou dois portugueses que posicionou entre os 50 melhores do mundo: o vinho Douro La Rosa Reserva 2019 da Quinta de la Rosa, que ficou no top 15 a nível mundial, em décimo terceiro lugar, e o Vinho Verde Muralhas de Monção, da Adega Cooperativa Regional de Monção, em 41º lugar no ranking de 2023.

Segundo a Wine Spectator, Douro La Rosa Reserva é um vinho “tinto elegante que tem uma sensação de contenção, com acidez viva e taninos tensos e esculpidos envoltos em uma faixa de textura aveludada que carrega notas de groselha preta esmagada e purê de amora, violeta e sálvia selvagem, sândalo, ardósia e fumaça. Abre na taça, ampliando o rico perfil para revelar detalhes de anis moído e pimenta rosa, eucalipto, expresso e torrada através do final duradouro. Melhor de 2025 a 2035”.

De acordo com a Quinta de La Rosa, “só houve dois outros vinhos portugueses (não fortificados) no top 20 nos últimos 10 anos”, sublinha numa publicação do Facebook em agradecimento “a Jorge Moreira e à sua maravilhosa equipa” por trás da produção do vinho.

Em 41º lugar, sobre o Vinho Verde Muralhas de Monção, da Adega Cooperativa Regional de Monção, os especialistas referem que “há uma base pedregosa neste branco perfumado, que mostra uma suculenta variedade de damasco maduro, laranja sanguínea, flores brancas, casca de limão e gengibre em conserva. Elegante e linear, com um toque salino no final”.

A Adega Cooperativa Regional de Monção também demonstrou o seu contentamento pela distinção nas redes sociais que, segundo a cooperativa “ comprova a dedicação constante dos nossos produtores e que elogia as características únicas do terroir da sub-região de Monção e Melgaço”, dedicando o prémio a todos os colaboradores e produtores associados, assim como a toda a sua comunidade.

Os melhores do mundo de 2023, segundo a Wine Spectator, são: em terceiro lugar, Château Lynch Bages, uma vinícola na denominação Pauillac da região de Bordeaux, em França; em segundo, Occidental, um Pinot Noir norte-americano da região de Sonoma Coast, na Califórnia; e em primeiro o italiano Brunello di Montalcino de Argiano, produção de 2017.

Publicada desde 1988, desde então, novas regiões, castas e estilos apareceram na lista. No entanto, os clássicos não perdem o seu posicionamento, com os vinhos italianos a representar 20% dos selecionados, destacando-se a zona do Piemonte e da Toscana, eleita a região sede do Vinho do Ano. A França também brilha na lista, com Vale do Ródano e Bordeaux, que colocou dois vinhos no Top 10 de 2023.

Para conhecer todas as escolhas de 2023, confira a lista completa dos 100 melhores vinhos do ano aqui.