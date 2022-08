Há dois portugueses no plantel mais valioso da Premier League

Há um defesa e um médio portugueses no plantel mais valioso da liga inglesa. Só um dos jogadores não é do Manchester City ou do Liverpool.

De acordo a plataforma transfermarkt, Rúben Dias e Bruno Fernandes integram o plantel mais valioso da Premier League. O defesa que veio do Benfica está avaliado nos 75 milhões de euros. Já o médio que atuou no Sporting e está agora no Manchester United encontra-se com o valor de 85 milhões.

Bruno é o único que não faz parte das equipas campeã e vice-campeã de Inglaterra. Do Manchester City, estão também na lista os médios Rodri e Kevin De Bruyne e os avançados Haaland e Phil Foden. Já do Liverpool, para além de Salah, está praticamente a defesa toda. Os mais valiosos é Alisson, Van Dijk, Trent Alexander-Arnold e Robertson.

#portugalpositivo