Há dois portugueses na lista dos melhores jogadores de sempre da FourFourTwo

A revista britânica FourFourTwo elegeu os 25 melhores jogadores dos últimos 25 anos. Entre a lista de prestigiados atletas estão dois portugueses: Cristiano Ronaldo e Luís Figo.

Não há lista que reúna os melhores jogadores de qualquer período que não inclua Cristiano Ronaldo. O nome do jogador da Juventus é consensual e já não é surpresa para ninguém. Agora, a revista FourFourTwo, uma das mais conceituadas do mundo do futebol, elegeu os 25 melhores jogadores dos últimos 25 anos e, para além de Ronaldo, inclui Luís Figo.

Figo, que assim como Cristiano Ronaldo foi formado no Sporting, ocupa o 16.º lugar, à frente de Gabriel Batistuta e atrás de Wayne Rooney.

A lista é encabeçada pelo argentino Lionel Messi, que até hoje é o futebolista que mais vezes foi eleito o melhor jogador do mundo. Logo atrás, no segundo lugar, está Cristiano Ronaldo. A completar o pódio está Zinedine Zidane, o atual treinador do Real Madrid.

O top é também liderado, na sua maioria, por atletas espanhóis e brasileiros. Sergio Ramos, Raúl González, Sergio Busquets, Andrés Iniesta e Xavi são os nomes do nosso país vizinho que figuram na lista. Romário, Kaká, Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo são os ‘canarinhos’ presentes na lista.

Lista completa

25. Gianluigi Buffon

24. Sergio Ramos

23. Romário

22. Paul Scholes

21. Raúl González

20. Sergio Busquets

19. Luka Modric

18. Eric Cantona

17. Gabriel Batistuta

16. Luís Figo

15. Wayne Rooney

14. Kaká

13. Ryan Giggs

12. Fabio Cannavaro

11. Rivaldo

10. Roberto Baggio

9. Paolo Maldini

8. Andrés Iniesta

7. Xavi

6. Thierry Henry

5. Ronaldinho

4. Ronaldo

3. Zinedine Zidane

2. Cristiano Ronaldo

1. Lionel Messi

