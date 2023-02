Há coisas que são assim e não se explicam

“Há coisas que são assim” é o novo tema de José Reza, uma canção original que conta com a colaboração do Grupo de Cantadores do Cabeça do Diabo da Vidigueira, num tributo de José Reza ao Cante Alentejano.

“Há coisas que são assim”, nas palavras de José Reza, aborda “os misticismos tão característicos das regiões mais rurais do interior do nosso país, através de uma história de amor envolta em ‘mezinhas’ tradicionais”.

José Reza é um dos nomes incontornáveis da música portuguesa. Foi nos anos 70 quando editou o seu primeiro disco que teve como suporte musical o grupo 1111, composto por José Cid e Tó Zé Brito, e cantou ao lado de Amália Rodrigues na sua primeira aparição televisiva.

O seu mais recente single é um dos temas da lista oficial de propostas à edição de 2022 do Festival da Canção.

Canções como “Meu querido mês de Agosto”, “Uma vez na vida”, “És uma brasa”, “Cola-te a mim” ou os mais recentes “Amália é Lisboa” e “Ela gostava”, são apenas algumas das dezenas músicas com lugar de destaque no cancioneiro português.