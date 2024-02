Há 14 portugueses com via verde para os Jogos de Paris

Portugal assegurou esta sexta-feira mais duas vagas não nominais nas provas de natação dos Jogos Paralímpicos Paris2024, o que eleva para 14 o número de presenças garantidas na competição, anunciou o Comité Paralímpico de Portugal (CCP).

Com as duas vagas hoje comunicadas, Portugal tem asseguradas, a pouco menos de 200 dias do início dos Jogos, as presenças de três atletas no boccia, quatro no atletismo, quatro na natação, dois na canoagem e um no ciclismo.

Em comunicado, o CPP refere que o organismo que tutela a natação paralímpica a nível mundial comunicou “a atribuição de duas quotas masculinas para Portugal na modalidade de natação para os Jogos Paralímpicos Paris2024”, indicando que “o método de alocação de quotas tem por base as marcas de qualificação obtidas pelos atletas”.

Todas as vagas asseguradas são não nominais e serão atribuídas aos atletas mediante critérios de seleção definidos por cada uma das federações de modalidade, em articulação com o CPP.

Portugal esteve representado nos Jogos Tóquio2020 por 33 atletas, de oito modalidades, tendo conseguido duas medalhas de bronze.