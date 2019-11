Há 100 vagas para agentes de seguros em Portugal

A MetLife pretende descobrir mais de 100 agentes de seguros para colaborar com a empresa em todo o país, dando continuidade ao plano de expansão da marca em Portugal, foi anunciado.

A empresa procura assim empreendedores que queiram assumir a gestão do seu negócio e do seu tempo, dando acesso aos agentes de seguros a uma ferramenta de desenvolvimento profissional, assim como a planos de formação contínua, além da possibilidade de participarem em eventos internacionais.

“O crescimento no mercado português, de dois dígitos anuais, leva-nos a lançar este programa nacional de procura de novos agentes, ao mesmo tempo que reforçamos o investimento na formação contínua dos agentes que já colaboram no universo MetLife”, defendeu, em comunicado, o vice-presidente do sul da Europa e ‘general manager’ da MetLife na Iberia, Óscar Herencia.