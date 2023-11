Gyökeres endiabrado facilitou “missão Farense”

O Sporting venceu esta quinta-feira o Farense por 4-2, em jogo da segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga de futebol, ficando mais perto de assegurar a presença na ‘final four’ da competição.

O avançado sueco Viktor Gyökeres esteve em plano de evidência, ao anotar um ‘hat-trick’ pelos ‘leões’, finalistas vencidos da edição anterior da prova, com golos aos 24, 28, este de grande penalidade, e 63 minutos, tendo Nuno Santos marcado o outro tento ‘verde e branco’, enquanto Mattheus Oliveira, aos 49, e Vítor Gonçalves, aos 79, marcaram pelo Farense.

Com esta vitória, o Sporting lidera o grupo, com três pontos em um jogo, sendo seguido pelo Farense, também com três pontos, mas mais um jogo, enquanto o Tondela, equipa da II Liga, ocupa a terceira e última posição, sem pontos e com um jogo por disputar.