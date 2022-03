Guterres: ninguém vai ganhar nada com esta guerra

Com os conflitos no território ucraniano completando um mês, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, falou aos jornalistas sobre a situação no país.

O chefe da ONU afirmou que a guerra não terá vencedores e que, cedo ou tarde, terá de se sair do campo de batalha e ir para as mesas de negociações de paz.

Guterres lembrou que, desde que a Rússia invadiu o território soberano na Ucrânia, em violação da Carta da ONU, mais de 10 milhões de civis deixaram as suas casas e as suas cidades em busca de segurança.

Para António Guterres, os únicos resultados dos confrontos tem sido o aumento do sofrimento, destruição e horror. Ele afirmou que as pessoas estão a viver uma situação “infernal” e os efeitos da escalada da violência já são sentidos globalmente, com o aumento dos preços de alimentos, energia e fertilizantes, aprofundando a crise de fome global.

Ao fazer mais um apelo pelo fim da guerra e dar uma “hipótese à paz”, António Guterres questionou quantas mais cidades terão de ser destruídas e vidas perdidas para que cessem os ataques.

De acordo com o secretário-geral da ONU, a continuação dos ataques contra a Ucrânia é “moralmente inaceitável, politicamente indefensável e militarmente sem sentido”.