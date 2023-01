Gustavo Ribeiro lidera comitiva portuguesa nos Mundiais de skate

Portugal vai competir a partir de domingo no Mundial de skateboarding em Sharjah, Emirados Árabes Unidos, na vertente de street, com estreia da representação feminina, bem como em park. “Vamos com diferentes tipos de atletas com distintos enquadramentos. O Gustavo (Ribeiro) lutará sempre pelos primeiros lugares, de acordo com os seus pergaminhos e experiência competitiva”, explicou à Lusa o diretor técnico nacional, Nuno Ferrão.

O responsável definiu numa “segunda linha” entre os 11 convocados, nomeadamente Gabriel Ribeiro e Rafaela Costa, os outros skateboarders, até ao momento, mais bem posicionados para discutir um apuramento para os Jogos de Paris2024.

Gabriel é 27.º do ranking de qualificação, no qual o seu irmão Gustavo é terceiro, enquanto Rafaela é 28.ª: uma vez que ambos beneficiam do facto da quota máxima de representantes por país ser de três desportistas, Gabriel sobe a 21.º e Rafaela a 22.ª.

“Para todos os restantes a ideia é elevar o patamar. Há muita proximidade de nível entre atletas, sendo que temos vários muito novos, a integrar o projeto de esperanças olímpicas. A ideia é que ganhem experiência”, elucidou Nuno Ferrão.

Depois, a federação vai “dar uma oportunidade” a um português que reside nos Estados Unidos, Thomas Augusto, atleta que vai estrear a presença portuguesa nos mundiais de park, confiando no seu “bom desempenho”.

Para Paris2024, a federação de patinagem está apostada em “aumentar o número de apurados” em relação a Tóquio2020, na estreia da modalidade que contou com Gustavo Ribeiro como o oitavo classificado na vertente de street.

“Queremos conseguir pelo menos dois. Depois, tudo é possível”, reforçou.

O Campeonato do Mundo que agora se disputa reporta a 2022, uma vez que não se disputou, como previsto, no Brasil: ainda não há datas nem locais, contudo, é “previsível” que este ano se dispute ainda o Mundial 2023 e para o ano decorra nova prova máxima antes dos Jogos Olímpicos.

O desempenho nos mundiais é fundamental, pois é, claramente, o evento que mais pontos atribui para o ranking de apuramento olímpico.

Convocatória para a vertente de Street, que se disputa entre 29 janeiro e 05 fevereiro: Gustavo Ribeiro, Gabriel Ribeiro, Bruno Senra, Madu Teixeira, Pacal Teixeira, Pedro Araújo, Madalena Galante, Margarida Cepeda, Rafaela Costa e Matilde Ribeiro.