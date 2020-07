Gulbenkian Paris mudou biblioteca para a Casa de Portugal

A Fundação Calouste Gulbenkian – Delegação de França mudou a sua biblioteca para a Casa de Portugal André de Gouveia na Cité Universitaire Internationale de Paris, no processo de uma reestruturação da própria delegação.

Depois de ter saído do edifício que pertenceu ao próprio Calouste Gulbenkian, na avenida de Iéna, em Paris, a fundação instalou-se por poucos anos no boulevard de la Tour Maubourg, mas acabou por fechar estas instalações para se instalar na Maison des Sciences de l’Homme, no Boulevard Raspail, enquanto que a biblioteca abriu as suas portas na Casa de Portugal.

“A biblioteca já está a funcionar em pleno nas novas instalações. Como foi anunciado, estava prevista a abertura oficial em meados de março, mas por causa da pandemia de Covid-19 fomos obrigados a suspender essa inauguração” disse o Diretor da Delegação Miguel Magalhães ao Lusojornal. “Mas já abrimos ao público no dia 1 de junho, com todas as condições previstas e com algumas condições adicionais resultantes da crise. Temos menos lugares disponíveis para os nossos leitores, mas em contrapartida alargámos o nosso sistema de empréstimo de forma a que todos os leitores possam recorrer aos nossos livros”.

