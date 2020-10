Guitarra portuguesa anima festival internacional na Venezuela

Emmanuel Macron mandou reforçar a segurança dos franceses que vivem no Médio Oriente. Nas últimas horas aumentam as ameaças à estabilidade francesa. No centro da tensão está a rejeição dos muçulmanos mais radicais às políticas anti-islâmicas do presidente francês. A liderar esta contestação está o chefe de Estado turco que até sugeriu ao presidente francês que faça um exame psiquiátrico. A reportagem em França é da correspondente da RTP, Rosário Salgueiro, com imagem de Jaime Guilherme.