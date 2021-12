Guiné-Conacri negou reconhecimento a cônsul português

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou esta terça-feira que a exoneração do cônsul honorário de Portugal em Conacri, Rui Torrinhas Amaro, teve como motivo a recusa do país em aceitar este diplomata.

Augusto Santos Silva falava aos jornalistas à margem da apresentação do Relatório da Emigração 2020, que decorreu no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa.

A exoneração do cônsul honorário de Portugal em Conacri, Rui Torrinhas Amaro, foi publicada na edição de segunda-feira do Diário da República, num despacho que não apresentava as razões para esta recusa.

“Propusemos à Guiné-Conacri nomear um cônsul honorário, para isso é preciso o acordo do país, no caso a Guiné-Conacri. Como esse acordo não chegou, o cônsul honorário não pode ser nomeado”, disse Augusto Santos Silva.

O ministro explicou que, “à luz da lei internacional, não é preciso identificar as razões” para esta recusa.

“É uma decisão livre e soberana. Nem eu tenho de explicar ao país a razão da escolha, nem o país precisa de me indicar quaisquer razões para não aceitar a escolha ou para atrasar o processo de nomeação”, prosseguiu.

Questionado sobre uma nova nomeação, Augusto Santos Silva disse que o Governo português vai levar “o tempo necessário”.

“Registámos essa atitude da Guiné-Conacri e levaremos o nosso tempo até decidirmos se fazemos alguma coisa. Faz parte da decisão soberana e livre de Portugal reexaminar as condições das quais estará interessado em ter um cônsul honorário na Guiné-Conacri, país onde a participação portuguesa é residual”, acrescentou.