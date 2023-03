Guimarães recebe “artistas caminhantes” de todo o mundo

O Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT) da Universidade do Minho promove de 13 a 17 de março o encontro internacional de artistas caminhantes “The Walking Body”, em Guimarães.

O programa tem epicentro na galeria da Garagem Avenida, no campus de Couros, e inclui sete oficinas (walkshops) com formas diferentes de caminhar e de se aprender a paisagem em redor. Todos os cidadãos podem participar, basta inscreverem-se em walk.lab2pt.net/twb-4.

No primeiro dia, às 17h00, vai ser também apresentado o portefólio dos dez artistas presentes: Angeliki Avgitidou (Grécia), Ana Moya (Espanha), Geert Vermeire (Bélgica), Laís França, Rachel Merlino e Matteo Bonfitto (Brasil), Manuela Ferreira, Miguel Bandeira Duarte, Natacha Antão e Tiago Porteiro (Portugal).

O evento tem apoio da organização Walk.Listen.Create e do Município de Guimarães e faz parte da rede New European Bauhaus, iniciativa da União Europeia que, através da cultura, divulga lugares e experiências sustentáveis e inclusivos. O “The Walking Body” nasceu em 2018 por Natacha Antão Moutinho e Miguel Bandeira, investigadores do Lab2PT e docentes da Escola de Arquitetura, Arte e Design da UMinho, e pelo poeta e artista Geert Vermeire. O encontro segue o lema “caminhar é uma ciência”, do sociólogo suíço Lucius Bucrkhardt, e as ideias “compassar” e “comunidades caminhantes”, do educador brasileiro Paulo Freire e que são o tema da presente edição.

Porque se caminha e deambula? É para descobrir algo ou o nosso caminho exterior/interior? Importa mais o processo ou o fim de caminhar? E como caminhar sem usar o corpo? Aliás, os caminhos só existem para os descobrir e partilhar? E como a cidade de Guimarães pode influir nisto tudo? Estas são algumas questões a abordar no evento. O simples ato ou hipótese de colocar um pé à frente do outro pode abrir formas de pensar o tempo, o território, o ambiente, a cultura.