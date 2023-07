Guimarães perdeu com Wolverhampton

O Vitória de Guimarães perdeu este domingo com o Wolverhampton, da Liga inglesa de futebol, por 2-1, num encontro particular disputado à porta fechada, no Estádio Municipal de Lagos.

Num ensaio de pré-temporada que durou 60 minutos, a formação inglesa, orientada por Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto, esteve a vencer por 2-0, face aos golos de Matheus Cunha, aos 20 minutos, e de Owen Temple, aos 35, antes de Alisson Safira reduzir para os vimaranenses, aos 46.

O técnico do Vitória, Moreno, apresentou uma equipa com Bruno Varela na baliza, Tounkara, Manu Silva e Afonso Freitas na defesa, Miguel Maga, Tiago Silva, Dani Silva, João Mendes e Ricardo Mangas na linha intermédia, e Jota Silva e Alisson Safira no ataque, tendo repetido o sistema tático 3x5x2 do jogo de sábado com o Middlesbrough (derrota por 1-0).

Ao longo do desafio, entraram, nos vitorianos, o guarda-redes Charles, os defesas Bruno Gaspar, Ni Rodrigues e Martim Alberto, os médios Tomás Händel, Gonçalo Nogueira e Diogo Sousa, e os avançados Nélson da Luz e Alisson Safira.

O português Chiquinho jogou pelo Wolverhampton na segunda parte, enquanto os restantes jogadores lusos ao serviço do emblema inglês, nomeadamente José Sá, Toti Gomes, Nélson Semedo, Matheus Nunes e Pedro Neto, estiveram ausentes do desafio.

Após concluir o jogo com os ‘wolves’ e o estágio de pré-época, decorrido no concelho de Loulé, o plantel vitoriano rumou a Guimarães, onde volta a treinar na terça-feira, depois de cumprir folga na segunda-feira.