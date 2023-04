Guimarães não conseguiu passar no Bessa

O Boavista venceu esta sexta-feira na receção ao Vitória de Guimarães por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, graças a um golo de Makouta, aos 86 minutos.

O médio congolês assinou o golo do triunfo dos ‘axadrezados’, que voltaram aos triunfos após quatro jogos sem vencer, depois de os portuenses já terem sido os primeiros a marcar, por Salvador Agra, aos 19, e de André André ter empatado, aos 60, para os minhotos, que não vencem há quatro jornadas.

O Vitória de Guimarães, que terminou o jogo em inferioridade numérica, devido à expulsão de Ibrahima Bamba, aos 90+2, continua no sexto lugar e pode ver o Arouca, quinto com os mesmos 41 dos vimaranenses, destacar-se, na receção ao Marítimo, no sábado, enquanto o Boavista subiu ao 11.º posto, igualando os 33 pontos de Famalicão e Rio Ave, que têm menos um jogo.