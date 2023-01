Guilherme Rebelo: grande figura das comunidades portuguesas

Acabei de ter conhecimento que o meu amigo e antigo Conselheiro das Comunidades Portuguesas Guilherme Rebelo faleceu.

O Guilherme Rebelo marcou todos aqueles que com ele conviveram pois foi um defensor extraordinário da comunidade portuguesa residente em Andorra e, como já hoje foi lembrado pelo José Luís Carvalho, foi um dos grandes responsáveis pela abertura do Consulado de Portugal, da criação de cursos de língua portuguesa e na afirmação em geral da nossa gente que vive no país dos Pirenéus.

Recordo com saudade uma deslocação que fiz a Andorra por volta de 1996 na companhia do então Deputado à Assembleia da República Paulo Pereira Coelho durante a qual vi a forma como o Guilherme argumentava em favor daqueles que ele representava tanto no CCP como no plano local. Convenceu-me a mim e sobretudo ao Deputado que iniciou na Assembleia da República um processo que iria permitir a abertura do Consulado de Portugal.

O Guilherme era uma das grandes figuras das Comunidades Portuguesas e não escondo que me inspirou para o meu trabalho futuro no mundo da emigração.

Grato.

Um último abraço.

Carlos Gonçalves