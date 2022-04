Guilherme de Oliveira em segundo nas 4 Horas de Le Castellet

O piloto português Guilherme de Oliveira (Inter Europol Competition) terminou este domingo na segunda posição da classe LMP3 as 4 Horas de Le Castellet no circuito de Paul Ricard, em França, prova de abertura das European Le Mans Series.

O piloto de 17 anos, natural de Vila Nova de Gaia, fez equipa com o norte-americano Charles Crews e com o chileno Nicolas Pino, aos comandos de um Ligier, terminando a 3,359 segundos do vencedor da categoria LMP3.

A equipa do piloto português comandou a prova em três das quatro horas de corrida, mas problemas de motor arredaram-na da liderança na última volta.

“O resultado foi bom, mas a verdade é que até podíamos ter vencido”, sublinhou Guilherme Oliveira, no final da jornada francesa.

Guilherme Oliveira considerou que foi um “final inglório”, apesar de o segundo lugar não deixar de ser um “excelente resultado”, pelo que diz acreditar que tem “reais possibilidades de lutar pelo título”.

Já entre os GTs, Henrique Chaves (Oman Racing) terminou no sexto lugar, depois de ter arrancado da 12.ª posição.

O piloto de Torres Vedras, que faz equipa com os britânicos John Hartshorne e Jonny Adam, considerou que “foi um bom resultado”.

“No início da corrida, houve muitas situações de safety-car, mas o meu ‘stint’ [turno de condução] correu muito bem, consegui ser muito rápido, o que acabou por ser determinante para a classificação. Ainda assim, o carro estava um pouco difícil, dado que ao fim de 15 voltas os pneus posteriores desgastavam-se bastante e a traseira escorregava muito”, explicou Henrique Chaves.

A prova foi ganha pela Prema Racing, com Louis Deletraz, Ferdinand Habsburg e Lorenzo Colombo.

A próxima ronda disputa-se em 15 de maio, no circuito de Imola, em Itália.

#portugalpositivo