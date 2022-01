Guia perfeito para os amantes de cinema na Alemanha

No dia em que, em Lisboa, começa a 19ª edição da KINO – Mostra de Cinema de Expressão Alemã (decorre até 2 de fevereiro), damos a conhecer destinos de viagem e eventos imperdíveis para os fãs da sétima arte. Um dos mais importantes festivais do mundo, cenários reais de filmes famosos, museus com coleções únicas, estúdios lendários e parques temáticos que mostram o que se passa por detrás das câmaras são algumas das sugestões.

Berlinale já em fevereiro

A 72ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, mais conhecido como Berlinale, vai realizar-se de 10 a 20 de fevereiro. Um dos maiores e mais importantes eventos cinematográficos do mundo, terá lugar num modelo híbrido, presencial e online, devido à pandemia. Momentos altos serão a sessão de abertura, no dia 10, e a atribuição dos Ursos de Ouro e de Prata, no dia 16. O programa completo estará disponível a 1 de Fevereiro e inclui várias participações portuguesas.

A bonita “Görliwood”

Mais de 3500 monumentos arquitetónicos edificados ao longo de 500 anos constituem o principal atrativo de Görlitz, situada na fronteira com a Polónia e considerada uma das mais bonitas cidades alemãs. Quase um museu a céu aberto, não admira que tenha sido escolhida para cenário de inúmeros filmes – tantos que passou a ser também conhecida por Görliwood. Eis alguns exemplos bem conhecidos: Sacanas Sem Lei, de Quentin Tarantino; O Leitor, de Stephen Daldry; O Aprendiz de Feiticeiro, de Jon Turteltaub; Os Caçadores de Tesouros, de George Clooney; e Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson.

Berlim como cenário

A capital alemã tem servido de cenário a inúmeros filmes: As Asas do Desejo, de Wim Wenders; Supremacia, de Paul Greengrass; 007 Octopussy, de John Glen; Um, Dois, Três, de Billy Wilder; O Espião que Veio do Frio, de Martin Ritt; e Adeus, Lenine!, de Wolfgang Becker, são alguns exemplos e é fácil visitá-los graças a uma detalhada lista disponibilizada online pelo Turismo da cidade. Outra visita que muitos apreciarão: a Deutsche Kinemathek, cuja mostra permanente abrange cinema e televisão desde a sua origem até à atualidade e com uma extensa coleção de objetos pessoais da diva Marlene Dietrich.

Potsdam e o Babelsberg Film Park

A menos de uma hora de Berlim, Potsdam é outro destino a visitar. Acolhe o Museu de Cinema cuja exposição permanente traça a história do vizinho estúdio Babelsberg, o mais antigo do mundo – este ano comemora o 110º aniversário – e um dos maiores da Europa. Por lá passaram desde Marlene Dietrich aos elencos de Sacanas Sem Lei, Grand Budapest Hotel e, muito recentemente, de Matrix: Resurrections. Também o Filmpark Babelsberg, misto de estúdio e parque temático, permite aprender mais sobre cinema e televisão ao revelar o que se passa por detrás das câmaras.

Munique e o Bavaria Filmstadt

Fundado em 1919 no sul de Munique, o Bavaria Film é outro estúdio lendário. O grande sucesso alemão de Wolfgang Petersen, Das Boot, de 1981, foi aqui filmado, tal como Perfume: História de um Assassino, com Dustin Hoffman, ou Snowden, de Oliver Stone. Visitar os cenários, por exemplo do recente Passageiro Acidental, ou até “protagonizar” um pequeno filme são atividades disponíveis numa visita guiada ao parque temático Bavaria Filmstadt. Outro motivo para visitar Munique é o seu Festival de Cinema, que decorre no verão (este ano começa a 23 de Junho), parcialmente ao ar livre.