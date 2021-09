Guia da Segurança Social para a Comunidade Portuguesa no Luxemburgo atualizado

Foram feitas duas atualizações ao Guia da Segurança Social para a Comunidade Portuguesa no Luxemburgo, “que são muito importantes para os utentes da Comunidade Portuguesa”, disse ao BOM DIA, António Gamito, pois referem-se à situação escolar de pensionistas e como consultar e obter os recibos de pensão (veja vídeo abaixo).

A Embaixada de Portugal no Luxemburgo tinha apresentado em abril de 2021 um Guia da Segurança Social para a Comunidade Portuguesa no Luxemburgo, sob as orientações da senhora Adida da Segurança Social, que nela trabalha”, disse ao BOM DIA o embaixador António Gamito.

“Os objetivos foram facilitar o acesso dos utentes aos serviços disponibilizados, apoiar os utentes na instrução e simplificação dos pedidos mais frequentes e atribuir maior celeridade na resposta às solicitações dos utentes”, explicou o Embaixador de Portugal no grão-ducado.

Este texto, que traduz os resultados da experiência da adida da Segurança Social junto desta Embaixada no último ano, pode ser consultado na página da Embaixada de Portugal do Luxemburgo, ou ser lido aqui na íntegra.