Guerra e custo de matérias-primas faz subir preços no imobiliário português

“As recentes tensões geopolíticas da Europa, acompanhadas pelo risco da crescente pressão inflacionista e os receios sobre o comportamento das taxas de juro levantam preocupações aos detentores de imobiliário em Portugal, apesar do interesse dos investidores imobiliários internacionais pelo imobiliário luso não ter dado sinal de ter refreado nomeadamente no setor residencial e nos ativos de rendimento” afirma José Manuel Morgado, partner da PVW TINSA.

Esta analista considera que “outros fatores pesam ainda positivamente pois a segurança de Portugal poderá sobressair com o conflito na Ucrânia ficando mais favorecido como uma opção ainda mais válida por fatores chave como a sua geografia e uma maior perceção de segurança”.

A guerra pode assim beneficiar o setor do turismo com uma procura crescente de mercados emissores que não eram tradicionalmente portugueses, movimento esse ao qual já se soma também um “crescente interesse de compradores e de empresas com poder económico em vir para este canto mais tranquilo e afastado dentro do contexto europeu”, considera José Manuel Morgado.

Mas há outros elementos a ter em conta: “a subida generalizada de custos de matérias primas e por consequente de valores de obra por pressão inflacionista, está a ser refletida no aumento dos preços de comercialização e parece ser algo de inevitável no setor”. Ao fator inflação soma-se ainda o balanço de uma oferta insuficiente face à procura e ainda ao aumento dos custos de construção desta feita provocados pelas interrupções nas cadeias de fornecimento e pela subida generalizada de preços de matérias primas por via da escassez o que vem agravar ao já existente problema da mão de obra.

José Manuel Morgado, partner da PVW TINSA, afirma que “muitas empresas com uma postura mais ativa estão a atualizar a valorização contabilística dos seus ativos e a renegociar seguros e financiamentos para tentar mitigar impactos potenciais até fim do ano”.