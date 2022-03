Guerra de Leste desperta interesse no imobiliário português

Devido à paralisação dos negócios nas zonas próximas do conflito russo-ucraniano, Portugal surge como destino de investimento.

Com a paragem dos investimentos nos países do Leste da Europa, o mercado de investimento imobiliário português poderá ser beneficiado a curto prazo. Esta é uma das conclusões que se pode retirar do estudo da consultora espanhola Auxadi, cujo nome é “El futuro del sector del real estate en España” (“O futuro do setor imobiliário em Espanha”, em tradução livre).

Segundo a Auxadi, os fundos imobiliários já reduziram as operações na Europa de Leste, devido à guerra, direcionando-se para outras zonas geográficas. Portugal é um dos destinos que está na mira dos investidores, assim como Espanha.

Victor Salamanca, CEO da Auxadi, durante a apresentação do estudo, garante que, apesar de ser cedo para tirar conclusões, “muitas das operações que estavam em andamento nas zonas mais próximas do conflito, como Polónia, Hungria, Eslováquia ou República Checa, estão paralisadas”. “No entanto, dado o grande volume de liquidez que existe no mercado, os fundos precisam de continuar a investir, pelo que é provável que os fluxos de investimento se desloquem para outros países menos expostos, como Espanha, Portugal, França e a região da América Latina”.

O estudo conclui que a Europa é o destino de investimento de médio prazo preferido dos fundos imobiliários.

Cerca de 82% dos gestores veem o investimento na Europa como provável ou muito provável dentro de cinco anos, uma percentagem superior à indicada por quem diz preferir investir na Ásia-Pacífico (66%) ou na América Latina (60%).