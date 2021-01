Guardiola elogia craque português

O treinador Pep Guardiola disse esta semana que o futebolista internacional português Bernardo Silva “está de volta” ao melhor nível e que “sempre foi importante” para o Manchester City, depois de ter “sentido” dificuldades na temporada passada.

“Ele [Bernardo Silva] está de volta. Sentiu dificuldades na temporada passada, talvez por falta de minutos ou talvez porque não foi ele próprio. Ele sempre foi importante”, explicou o técnico espanhol, em conferência de imprensa, acrescentado que o extremo luso “não pode jogar todos os jogos, uma vez que os ‘citizens’ têm alternativas”.

O antigo jogador do Benfica, de 26 anos, que voltou a conquistar a titularidade no ataque do emblema de Manchester, anotou um dos golos da vitória (2-0) frente ao Aston Villa, num encontro em atraso da primeira jornada da Premier League, depois de se ter estreado a marcar esta época com um ‘bis’ para a Taça de Inglaterra, diante do secundário Birmingham (3-0).

O Manchester City ocupa atualmente o segundo lugar da Liga inglesa, com menos um jogo e 38 pontos, a dois do líder isolado e rival Manchester United, mas não perde há 16 desafios consecutivos, entre todas as competições, registando 13 triunfos, dos quais nove nas últimas partidas, e três empates.