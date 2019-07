Guarda Racing Days promete adrenalina

A cidade da Guarda acolhe, no sábado e no domingo, o espetáculo de automobilismo Guarda Racing Days, que vai decorrer na encosta onde se realiza o mercado quinzenal.

Segundo a organização, “ao longo de um traçado de 1,5 quilómetros, 60% em asfalto e 40% em terra, ‘desfilam’ em grande velocidade [concorrentes de] quatro categorias: Ralis (A), Todo o Terreno (B), Off Road (C) e SSV (D)”.

O programa do Guarda Racing Days, organizado pela Câmara Municipal da Guarda e pelo Clube Escape Livre, inclui, no sábado, duas sessões de treinos livres e, no domingo, uma sessão de aquecimento, duas sessões de corrida e duas meias-finais a disputar pelas categorias A e C, e as B e D. A finalíssima ditará o vencedor absoluto da prova automóvel.