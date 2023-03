GrupoConcept prevê chegar às 230 clínicas em todo o mundo

O GrupoConcept, grupo de estética agregador das marcas BodyConcept e DepilConcept, antecipa atingir 217 clínicas abertas até ao final do mês de junho. A previsão é que chegue às 230 clínicas no final do ano.

“Fechámos o ano passado com 139 clínicas DepilConcept abertas a nível mundial (com crescimento de 13% face a 2021) e com 49 BodyConcept abertas. Ou seja, o GrupoConcept no final de 2022 tinha 188 clínicas abertas mundialmente, distribuídas por 6 países”, refere Susana Martins, administradora e cofundadora do GrupoConcept.

Quanto à média de faturação, a DepilConcept fechou o ano com crescimento de 23% na média de faturação das clínicas face ao ano anterior e a BodyConcept fechou com crescimento de 27%.

Com os contratos assinados a nível mundial no primeiro semestre do ano, contempla-se que se chegue às 164 clínicas DepilConcept e às 53 clínicas BodyConcept, o que totalizará 217 unidades do GrupoConcept abertas entre Portugal, Brasil, Polónia, Sérvia, Irlanda, República Checa, Eslováquia e Kosovo.