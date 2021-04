Grupo português Vozes da Rádio comemora 30.º aniversário

Começou esta semana a celebração dos 30 anos das Vozes da Rádio, o mais representativo grupo “a cappella” português, com o lançamento de “Made from Love”, onde revisitam e recriam os temas do seu primeiro concerto.

Já no próximo dia 24 de abril, às 21h30, as Vozes da Rádio vão ter um concerto online e gratuito no Fórum Ermesinde, integrado nas Festas da Liberdade de Valongo 2021.

“Abril com Voz” traz a palco alguns dos mais emblemáticos temas de intervenção de abril numa viagem pelos grandes temas de Zeca Afonso, Paulo de Carvalho, António Gedeão e Adriano Correia de Oliveira.

Para comemorar os 30 anos, as Vozes têm todos os meses, desde janeiro, e ao dia 20 de cada mês, lançado nas plataformas digitais singles ou álbuns que nunca antes foram editados: originais e gravações novas, concertos que marcaram a carreira do grupo e que até agora permaneceram escondidos em discos duros. Também todos os meses, e no seu Facebook e Instagram, têm pré-anunciado cada lançamento com um verso de uma das canções a ser editada.