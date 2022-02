Grupo português vai ser distribuidor Renault na Suécia e Dinamarca

A Hedin Caetano AB, uma “joint venture” entre o grupo Salvador Caetano e a sueca Hedin Mobility, celebrou um acordo com o grupo Renault para assumir o negócio de distribuição do construtor automóvel na Suécia e na Dinamarca.

“O grupo Renault celebra acordo para a venda da sua subsidiária integral na Suécia, incluindo a sua sucursal na Dinamarca, para as atividades de importação e distribuição das marcas Renault, Dacia e Alpine”, anuncia a “joint venture” luso-sueca, em comunicado.

Sem revelar o valor do negócio, a Hedin Caetano AB refere apenas que “a transação assume a forma de um acordo de ações, envolvendo a transferência de todos os atuais colaboradores do grupo Renault e a aquisição de todas as atividades da rede de concessionários na Suécia e na Dinamarca”.

A Hedin Caetano AB passa a deter a Renault Nordic AB, que vendeu no ano passado 17.499 veículos de passageiros e 8.936 veículos comerciais nos dois mercados, contando atualmente com uma rede de 167 revendedores na Suécia e 58 na Dinamarca.

“Este acordo permite à Salvador Caetano prosseguir os seus planos de expansão na Europa, entrando na região nórdica. A parceria com o grupo Hedin Mobility e o reforço da duradoura cooperação com o grupo Renault são pilares importantes para a implementação da nossa estratégia”, afirma Miguel Ramos, CEO do grupo português.

“O retalho automóvel está a mudar e o nosso grupo está satisfeito por fazer parte do futuro, expandindo-se na área da distribuição juntamente com o grupo Renault e a Salvador Caetano. Isto representa uma oportunidade única para a implementação de uma nova plataforma de vendas e distribuição mais eficiente e focada no cliente”, enfatiza Anders Hedin, CEO do grupo Hedin Mobility.

Este grupo sueco opera na distribuição e retalho automóvel emprega cerca de 6.200 pessoas e estima vender 230 mil veículos em 2022, incluindo no seu portfólio 33 marcas automóveis com representação em mais de duas centenas de localizações distribuídas pela Suécia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Suíça e Alemanha.

