Grupo português conquista dois prémios internacionais de arquitetura

O projeto “CAPELA”, implementado no campus do dstgroup, em Braga, foi distinguido no prestigiado concurso internacional Architecture MasterPrize 2020, que atribuiu ainda uma menção honrosa, na categoria “industrial buildings”, à fábrica bysteel fs, inaugurada no ano passado naquele complexo industrial.

Ambos os projetos têm assinatura do arquiteto português Nuno Capa que, em 2019, foi reconhecido na categoria “Commercial Architecture” com o projeto “Urbo Business Centre”, em Matosinhos.

“Estes prémios representam o reconhecimento do trabalho que tenho vindo a desenvolver para o dstgroup e do mérito das equipas de projeto, de gestão e de construção que demonstraram a mesma dedicação, quer em projetos de pequena escala como a Capela, quer em projetos de maior dimensão e complexidade como a unidade industrial da bysteel fs”, refere o arquiteto em comunicado enviado ao nosso jornal.

#portugalpositivo